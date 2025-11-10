ブンデスリーガのヴォルフスブルクは現地11月９日、ポール・シモニス監督との契約を解除。アシスタントコーチ３名の退任も併せて発表された。昨シーズン、オランダのゴアヘッドでトップチーム初指揮ながらオランダカップ優勝に導いた経験を持つシモニス監督は、今夏からヴォルフスブルクの指揮官に就任。ハイデンハイムとのブンデスリーガ開幕節は３−１で勝利したものの、ここまで開幕から10試合で２勝２分け６敗と大きく負け