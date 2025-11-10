ニューストップ > 国内ニュース > 和歌山から中国に返還されたジャイアントパンダ 現地で一般公開 大勢 ジャイアン 白浜町 パン 中国 パンダ 和歌山県 海外・国際ニュース MBSニュース 和歌山から中国に返還されたジャイアントパンダ 現地で一般公開 2025年11月10日 18時20分 リンクをコピーする 和歌山県から中国に返還されたジャイアントパンダが、現地で一般公開されていたことがわかりました。中国でも“浜家”は人気のようです。中国・成都の「成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地」の広大な自然に囲まれた敷地に、ジャイアントパンダの良浜があらわれました。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドから返還されて以来、公の場に姿をみせるのは約４カ月ぶりです。和歌山のパンダといえば、今年６月、日本での最後 記事を読む おすすめ記事 リサとガスパールが神戸阪急のクリスマスツリー点灯式に登場！パンダも仲間入りした“パンタジークリスマス”開幕 2025年11月4日 16時31分 ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ 発売決定のお知らせ 2025年11月4日 12時0分 【パーソルダイバース】福岡県福岡市に県内初 障害者雇用支援拠点として「福岡オフィス」を設立 2025年11月4日 15時0分 香川初！合同会社higoto代表・梶原麻美子が「プレスリリースエバンジェリスト」に就任。 2025年11月4日 10時30分 株式会社UMITO、キャストグローバルグループ台湾子会社と代理店販売における業務提携締結。 2025年11月4日 13時27分