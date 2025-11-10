１０月１７日に大阪・梅田のビルで男性の背中を刃物で刺したとして、４４歳の女が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された事件。検察は女を傷害などの罪で略式起訴し、簡易裁判所は罰金５０万円の略式命令を出しました。１０月１７日、大阪市北区の「大阪富国生命ビル」の地下２階の喫煙室前の通路で、大阪市平野区在住で作業所作業員の女（４４）が、神戸市東灘区の５０代男性の背中をペティナイフ（刃体の長さ約１２ｃｍ）で刺しま