本店閉店後も使用を続ける名鉄百貨店の紙袋（同百貨店提供）名古屋鉄道傘下の名鉄百貨店（名古屋市）は10日、来年2月末に百貨店として唯一運営する本店が閉店した後も名鉄グループとして存続させる外商事業などで「名鉄百貨店」の屋号やロゴを引き続き使用すると発表した。「meitetsu」の文字が入った紙袋や、包装紙も従来のデザインを変えない。知名度が高いことから資産として有効活用する。外商事業はグループの別会社に来