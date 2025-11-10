政府は10日、経済成長の実現の具体化を議論する日本成長戦略会議の初会合を開き、高市総理は「従来の枠組みにとらわれない大胆な発想で検討を進めるよう」呼びかけました。高市総理「新たに立ち上げました日本成長戦略会議におきまして、成長戦略の策定に向けた具体的な検討をスタートして頂きました」高市内閣の経済政策の司令塔となる「日本成長戦略本部」に有識者を加えた「日本成長戦略会議」の初会合が10日、総理官邸で開かれ