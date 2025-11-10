週明け10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比66銭円安ドル高の1ドル＝154円04〜06銭。ユーロは1円29銭円安ユーロ高の1ユーロ＝178円17〜21銭。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの見方が広まり、投資家らがリスク回避姿勢を弱め、ドル買いにつながった。外為ブローカーは「政府閉鎖による景気影響懸念が和らいだ」と話した。