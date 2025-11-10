衆院予算委で答弁する高市首相＝10日午後高市早苗首相は10日の衆院予算委員会で、衆院議員の定数削減を争点とした衆院解散・総選挙に否定的な見解を示した。自民党と日本維新の会が連立政権合意に掲げた今国会への関連法案提出の方針を踏まえ「定数の議員立法を争点に解散することは普通、考えにくいのでないか」と述べた。維新の藤田文武共同代表は解散を選択肢にすべきだと主張しており、政権内で見解の相違が鮮明になった。