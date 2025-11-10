歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】Bスポット治療受け「やはりこの治療の後は、鼻が痛いですね」ブログで明かす「今歌ったら鼻声も解消されている」堀ちえみさんは「Bスポット治療終えました！」と題し、ブログを更新。続けて「やはりこの治療の後は、鼻が痛いですね」と、綴りました。そして「喉も炎症なし、声帯もきれいで。」「左側