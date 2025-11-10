あす（火）は冬型の気圧配置が緩み、高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。北風もあすには落ち着く見込みですが、北日本では風の強い状態が続きそうです。台風26号の影響で、沖縄では雨が降る予想です。あすの予想最高気温です。札幌:5℃ 釧路:7℃青森:8℃ 盛岡:9℃仙台:13℃新潟:13℃長野:12℃金沢:15℃名古屋:18℃東京:17℃大阪:18℃岡山:18℃広島:18℃松江:17℃高知:21℃福岡: