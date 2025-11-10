好きな人が仕事の繁忙期で残業していることを知ったら、気の利いたLINEスタンプを送って励ましてあげたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性436名に聞いたアンケートを参考に「残業中にもらうとテンションが上がる『LINEスタンプ』９パターン」を紹介します。【１】「こんな時間まで仕事してるなんてすごい」と驚く、びっくり系のスタンプ「『でしょでしょー』って思う！その言葉欲しかった」（20代男性）というよう