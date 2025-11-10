１９５８年に創刊し、今年で通算４０００号に到達する老舗野球専門誌「週刊ベースボール」が主催するトークイベントの第４弾として、“松坂世代”を代表する２人のエース、松坂大輔氏と和田毅氏のトークショーが１７日の午後６時３０分から東京・中央区の銀座ブロッサム中央会館にて開催される。トークテーマは「奇跡の松坂世代」。ライバルとしての関係や、かけがえのない仲間としての関係など、同世代ならではのぶっちゃけト