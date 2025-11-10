◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）前走のオールカマーで牡馬を相手に別定５７キロを背負って完勝したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、有馬記念を含めて牡馬混合Ｇ１を２勝。現役牝馬のなかでトップの実績を誇るが、昨年のエリザベス女王杯は５着に敗れていた。昨年の有馬記念からコンビを組んで３戦２勝の戸崎は、今回の淀の２２００メー