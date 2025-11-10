資料就職説明会 香川労働局が2026年3月に卒業予定の香川県の高校生の就職内定状況を発表しました。 2025年9月末現在の就職内定率は70.3％で、前年同期から2.4ポイント上昇しました。就職内定者数は849人で前年同期から13.2％増えました。 求人数4486人に対して求職者数は1207人で、求人倍率は3.72倍です。 香川労働局は、学校と連携した職業相談の実施や最新の求人情報の提供など新卒者の就職支援に取り組んでいま