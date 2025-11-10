【1/350 艦NX3 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風（再生産）】 価格：5,280円 【1/350 350艦NEXT3EX-1 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風 特別仕様 (エッチングパーツ付き)（再生産）】 価格：6,600円 フジミ模型は、プラモデル「1/350 艦NX3 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風」と「1/350 350艦NEXT3EX-1 日本海軍陽炎型駆逐艦 雪風 特別仕様 (エッチングパーツ付き)」を再生産