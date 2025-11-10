普段使い重視のサスペンションホンダがプレリュードを復活させると聞いて、筆者はクロスオーバーになるのでは、と気を揉んだ。三菱エクリプスのように。だが、2001年までの系譜を重んじ、姿を表したのは2ドアクーペだった。ベースは、アコードではなくシビックになったが。【画像】ホットなエンジンが似合うホンダ・プレリュード日本のクーペたちシビック・タイプRも全126枚ホイールベースは、シビックより短縮。ボディ剛