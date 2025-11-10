俳優の伊勢谷友介（49）が10日、自身のインスタグラムを更新。顔に複数のピアスを付けたワイルドな姿を公開した。【写真】両耳＆あごにピアスを付けた伊勢谷友介の最新ショット伊勢谷は、サングラスにアウターをまとった姿で、両耳、あごにピアスを付けた大胆なスタイルで登場し、力強い印象の最新ショットを披露している。この投稿にファンからは「伊勢谷さんはいつ見てもかっけぇ」「何歳なってもかっこいい」「お兄さんと