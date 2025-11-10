信州大学は人文学部で事務補佐として働いていた50代の非常勤職員の女性が学部の後援会費を横領したとして11月7日付で懲戒解雇にしました。女性は学部の後援会の会計を1人で担当していた2014年度から2023年度までの間に申請書類や領収書を偽造していたということです。大学は警察に刑事告発していて、捜査に関わるとして被害額などは明らかにしていません。