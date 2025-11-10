男子ゴルフのダンロップフェニックス（20日開幕、宮崎・フェニックスCC）の大会事務局は10日、米ツアー11勝で14年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）の出場が決まったと発表した。3年連続11回目の出場。松山は14年大会でプレーオフで岩田寛を下し大会初優勝。前回大会は優勝争いの末2位に入った。10月に日本開催の米ツアー、ベイカレント・クラシックに出場したが、国内ツアーは今季初参戦となる。