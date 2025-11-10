お笑いコンビ「パックンマックン」のパックンことパトリック・ハーラン（54）が10日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。言語について話した。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之から「清水ミチコさんと韓国に一緒に行ったときに、飛行機の中で韓国語の本を見たらもう降りるときに喋れるようになってたって？」と尋ねられたパックンは「一応行くまでにガイ