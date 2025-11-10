ガーナ戦に向け、調整する久保（右から2人目）ら＝千葉市内サッカー日本代表は10日、千葉市内でガーナ戦（14日・豊田スタジアム）に向けた合宿をスタートした。久保（レアル・ソシエダード）中村（スタッド・ランス）らは球回しなど軽めのメニューで汗を流し、南野（モナコ）らは室内で調整した。この日、練習したのは9人。残りの選手は帰国次第、合流する予定。世界ランキング19位の日本は同73位のガーナと通算5勝3敗。18日に