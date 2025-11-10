個人情報を閲覧して知人女性にストーカー行為をしたとして、東京出入国在留管理局は４０歳代の男性入国警備官を停職１か月の懲戒処分にした。入国警備官は７日付で依願退職した。発表によると、入国警備官は６〜９月、同局の業務端末を使い、知人女性の住所や携帯電話番号などを入手。この番号に自身の携帯電話からメッセージ送付や電話を繰り返すストーカー行為をした。女性は出入国管理などに関する手続きで氏名や生年月日を