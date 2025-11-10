大型で強い台風26号が直撃したフィリピン沿岸部で撮影された映像には、荒れる海から平屋建ての建物より高い波が打ち寄せている様子が捉えられています。フィリピンでは先週台風25号が直撃し、約200人が死亡するなど大きな被害が出たばかり。それに続く台風26号は、“スーパー台風”とも報じられていて、今週の後半には、日本にも影響を及ぼす可能性があります。大型で強い台風26号は9日夜、フィリピン北部ルソン島に上陸しました。