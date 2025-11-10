8月の大雨で被害を受けて休業を余儀なくされていた、仙北市の食堂なか志まが約2か月半ぶりに再オープンしました。約60年、地域に愛され続ける、なか志ま。復旧への歩みを支えたのは、再開を願う多くの人たちでした。約2か月半ぶりに再オープンした、食堂なか志ま。切り盛りする“ママ”、中島勝子さん83歳です。「まさかこうなるとは」「夢みたいだ」仙北市西木町上桧木内地区で、約60年。食堂なか志まの大雨被害を乗