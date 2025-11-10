2025年11月10日放送の『しゃべくり007』に舘ひろしさんと映画『港のひかり』で共演した眞栄田郷敦さんが出演。「石原裕次郎新人賞」を受賞した経験のある眞栄田は、石原プロで舘さんから当時も色々学ばせてもらったと振り返る。そこで、舘さんが渡哲也さんとの思い出を語った、『婦人公論』2021年2月9日号の記事を再配信します。*****『西部警察』の刑事役など、石原プロモーションの看板俳優の一人として、映画やドラマで、また、