◆大相撲九州場所2日目・十両日向丸（押し出し）若ノ勝宮崎県出身力士として11年ぶりの新十両となった日向（ひむか）丸（21）＝延岡市出身、木瀬部屋＝が関取として初白星を手にした。右をのぞかせて下から攻めて押し出し。「差してしまったので、取りたい相撲とは違うのですが、体は動いたので」と振り返った。初日は初体験の土俵入りで所作に気を使っていた。今回は「だいぶ慣れて落ち着いていました。」取組の進行が