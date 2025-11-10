¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬10Æü¡¢¡Ö¤±¤¬ËÐÌÇ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢46»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿ÂÎ¤Ç35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£10Æü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ³°¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ìó30Ê¬¡¢³¤±è¤¤¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡£¥É¡¼¥à¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤Èº£µÜ¤¬¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯35¡ÊºÐ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤Ò¤È¾¡Éé¤·