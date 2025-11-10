11月14日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）には、お笑いコンビ・中川家が登場。福岡県那珂川市の地元民お勧めスポット8選を巡る。今回は前編。まずは、華大が14年前に訪れたご夫婦の商店へ。昭和でよく見た古き良き地域のつながりを目の当たりにし、懐かしさを感じる。続いて、野菜の収穫体験ができる自然農園では今が旬の芋掘りを体験。芋を食べながら、昨今の芋事情に4人が物申す。さら