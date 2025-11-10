バスケットボールＢ２リーグの山形ワイヴァンズはきのうとおととい、アウェーで鹿児島レブナイズとの２連戦に臨みました。 アウェーでの２連戦で初日は惜しくも敗れたワイヴァンズ。 きのうの試合では第３クオーターまでリードを許したものの、最終第４クオーターで逆転し、８４対８２で勝利しました。 次の試合は今月１５日、山形市で福井ブローウィンズと対戦し