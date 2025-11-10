＜Dormy Ladies Cup事前情報◇10日◇上野原カントリークラブ（山梨県）◇6190ヤード・パー72＞プロテスト合格を目指す25歳以下の選手がしのぎを削るマイナビネクストヒロインツアー（以下、ネクヒロ）。あす11日には今季第16戦が行われるが、先週7日までJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストに合格した選手にとっては、いわば“凱旋試合”にもなる。【写真】あどけない