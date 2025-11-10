日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は10日、イ・ヒョソン（韓国）が「トーナメント特別保障制度」の適用申請を行い、同制度専門委員会によって承認されたと発表した。ヒョソンは途中棄権した9月の「ソニー 日本女子プロ」から欠場が続いていた。【写真】当時19歳…小祝の“鉄人”プロ人生はここから始まったヒョソンは単年シードを保有しており、今年の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」（9月26〜28日）翌週から制度が適用さ