YURIYAN RETRIEVER（ゆりやんレトリィバァ）が、3rdデジタルシングル「難波ナンバーワン」を12月3日にリリースすることを発表。あわせて、新アーティスト写真およびジャケットイラストも公開された。【写真】ゆりやんの手描き！デジタルシングル「難波ナンバーワン」ジャケット今年7月にシングル「YURIYAN TIME」でメジャーデビューし、同月には音楽番組『ミュージックステーション』に出演、9月には2ndシングル「Venus」を引