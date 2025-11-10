ザ・ドリフターズの加藤茶さん（82）が、12日から開催される『ザ・ドリフターズ展』のオープニングゲスト出演に関して、体調不良のため出演を見合わせることが10日、所属事務所の公式Xで発表されました。所属事務所の公式Xでは、「11月12日より開催される『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくことになりました。楽しみにして