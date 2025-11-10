木原稔官房長官は10日の記者会見で、国会質問の事前通告を巡り、事実誤認の投稿をX（旧ツイッター）にしたとして、国光文乃外務副大臣を注意したと明らかにした。国光氏はXで「事実誤認であり撤回する。関係者におわび申し上げる」と陳謝した。国光氏は、高市早苗首相が衆院予算委員会初日の7日午前3時過ぎから答弁に備えたのは、質問通告を2日前に済ませるルールを野党が守らず通告が遅かったのが原因だと批判。立憲民主党が10