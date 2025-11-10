愛知県警は10日、名古屋市中川区の60代の女性会社役員が、証券会社関係者を名乗る人物らから投資話を持ちかけられ、現金計1億1200万円をだまし取られたと発表した。詐欺事件として捜査している。県警によると、女性は9月中旬ごろ、LINE（ライン）の投資グループで、証券会社関係者を名乗る人物らから株への投資を勧められ、アプリをダウンロード。アプリ上で利益が出たように見えたため、同16日〜10月31日、利益を現金化するた