「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）結びの一番で横綱豊昇龍が小結隆の勝を下し、１勝１敗とした。立ち合いから一方的に押し出した。隆の勝は２敗。横綱大の里は平幕伯桜鵬を寄り倒しで退け２連勝。伯桜鵬は１勝１敗。大関琴桜は平幕霧島に寄り切りで敗れ、ともに１勝１敗。関脇王鵬は平幕若隆景を小手投げで下し２連勝。若隆景は２連敗。関脇安青錦は平幕若元春に寄り倒しで勝ち２連勝。若元春は