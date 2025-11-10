細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が、東京国立博物館で華やかにお披露目された。物語の主人公スカーレットの声を務めた芦田愛菜は、光を受けてきらめく白のドレスで登場。バルコニーから手を振る姿は、まるで中世の王女が現代に舞い降りたかのようだった。 演じるスカーレットは、父を殺された復讐の旅に挑む王女。芦田はこの役を「声を吹き込むというより、魂を吹き込むような気持ちで臨ん