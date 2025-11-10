国光文乃外務副大臣が１０日、Ｘ（ツイッター）で、高市早苗首相が午前３時から衆院予算委の対策勉強会を開いたことに関連し、国会の質問通告ルールを守らない野党があるとの趣旨で７日に投稿した内容に事実誤認があったと謝罪した。国光氏は７日の投稿で「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」と記していた。今回の投稿では「質問通告のルールは、平成１１年の国会の申し合わせでは、『