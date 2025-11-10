アイドルグループ・ＳＫＥ４８の入内嶋涼（いりうちじま・さやか＝２６）が、１２月２４日に待望の１ｓｔ写真集を発売する。２０１８年１２月にＳＫＥ４８の９期生として加入してから７年、夢の一つである写真集刊行が実現。昨年２月発売の「ＢＵＢＫＡ」での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内嶋の魅力が詰まった一冊となっている。撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県・奄美大島と彼女の地元である神奈川県。自然