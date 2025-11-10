ボートレース芦屋の「ＢＴＳ宮崎開設１１周年記念」は１０日、予選２日目が行われた。成貞琳平（２９＝愛知）は２日目前半２Ｒ、２コースから差すと、道中逆転で初日から日またぎ連勝を達成。ただ、後半９Ｒは４コースから展開なく６着として一歩後退した。「後半は回り過ぎで良くなかった。押し感がなかったしスカっていた」とポツリ。それでも「合えばターン系はいいし、直線も下がることはなく普通はある」と舟足自体は問