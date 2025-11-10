フィギュアスケート女子のアデリア・ペトロシアン（ロシア）が、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に向けた現在地を明かした。９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選では合計２０９・６３点で優勝し、出場権を獲得。ケガの影響で４回転ジャンプやトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は跳ばなかったが、日本のエース・坂本花織（シスメックス）は「本番になったらガンガン４回転も跳んでくるだろうというのは丸見え。こちらと