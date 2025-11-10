【その他の画像・動画等を元記事で観る】田中有紀の2nd Single「I need」が2026年2月25日に発売されることが決定した。リード曲の「I need」は、作詞に奥井雅美を迎えたEDM調の楽曲で、2026年1月放送開始予定のTVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』のEDテーマ。奥井雅美の真っ直ぐな歌詞と田中有紀のストレートな歌声が交差し、心を揺さぶる1曲になっている