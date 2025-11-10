2024年1月に活動を開始した東京発ピアノロックバンド・PompadollSが、1stフルアルバム『PompadollS』を2025年12月17日（水）にリリースすることを発表した。PompadollSは、クラシックピアノとパンク／ハードロックの融合という異色のスタイルを貫き、童話をモチーフにした幻想的な物語世界と現実の感情を行き来するサウンドで注目を集めてきた新世代アーティスト。代表曲「悪食」は、童話『ヘンゼルとグレーテル』を題材にした楽曲