気象台によると、桜島の南岳山頂火口で、10日午後5時33分に噴火が発生し、噴煙が火口から1000mの高さまで上がりました。噴煙量は中量で、南に流れています。 しています。桜島降灰予報（定時） 現在、桜島は噴火警戒レベル３「入山規制」が継続です。桜島で噴火が発生した場合には、１０日２１時から２４時までは火口から北方向、１１日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。 １０日１８時から１１日１２