女優の吉岡里帆（32歳）が、11月9日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。映画「平場の月」を観て、「自分でもすっごく意外だった」と語った。映画「平場の月」の監督を務めた土井裕泰監督が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。吉岡は試写室で映画を観たそうで「30代の人間として50代の人の恋愛を見たときどう思ったか」という質問をされたとき、「自分でもすっごく意外だったんですけれど、