ソフトバンクの東浜巨（35）が9日、「まだまだ第一線で投げたい」と話し、出場機会を求めて国内FA権を行使した。ブ厚いソフトBの選手層 G坂本の「東浜」発言で浮き彫りに権利を取得したのは2023年5月。22年オフから3年契約を結んでおり、今季が契約最終年だった。23試合に先発した22年以降は年々出番が減り、今季はわずか7試合で4勝2敗、防御率2.51。ポストシーズンでも日本ハムとのCSファイナル第5戦にリリーフ登板しただけで