【その日その瞬間】南杏子さんが語る 編集者から海外居住、内科医、小説家までの紆余曲折呉勝浩さん（作家／44歳）◇◇◇全国ロードショーが始まった映画「爆弾」の原作者で作家の呉勝浩さん。ターニングポイントはミステリー作家の登竜門、江戸川乱歩賞の受賞と、デビュー後に大藪春彦賞に落選した瞬間という。ターニングポイントのひとつは「道徳の時間」で乱歩賞をいただいてデビューできた時（2015年）です