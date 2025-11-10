名古屋を訪れた外国人観光客は一体どこへ向かうのか。セントレアで取材すると、他都市への経由地として利用する人がいる一方、名古屋そのものを目的に訪れる人もいました。 ■名古屋を素通り？観光客の本音 セントレアの国際線到着フロアで、到着したばかりの外国人観光客を取材しました。オーストラリアから来た男性：「京都・大阪・東京に行く予定。名古屋に来てから他の都市に行くのがとても安い」イギリス