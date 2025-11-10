◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン１４―１１広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）金丸夢斗投手（22＝中日）が緊急登板に対応。その左腕で、荒れかけた試合をきっちり静めた。2点を奪われ、10―9となった5回2死一、二塁の場面で金丸がマウンドに上がった。予定ではこの回まで隅田が投げ、次のイニング頭から登板の予定だった。「準備はしていた。抑えることしか考えなかった」と、予定外の前倒し登板も広島・矢野をス