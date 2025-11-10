空気が乾燥し、火災のニュースが増加傾向にある昨今。火事から地域を守るため消防署と共に活動しているのが消防団員だ。身近だが詳しく知られていない消防団について、テレビ朝日社会部・田中爽大記者に聞いた。【映像】ハイレベルすぎる女性消防団の全国大会（実際の様子）一糸乱れぬ俊敏な動きでポンプを準備したかと思うと、重さおよそ8キロのホースを持って全力疾走。東京・八王子市の地元の消防団による消火訓練の様子。