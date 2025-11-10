週明け１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３６１円０４銭（０・８７％）高の４万１８４９円９６銭だった。２営業日ぶりに上昇した。全銘柄の７割超にあたる２４８銘柄が値上がりした。米国で政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの見方が広がり、米経済悪化の懸念が和らいだことから、幅広い銘柄が買われた。好決算を発表した企業の上昇が目立った。個別銘柄の上昇率では